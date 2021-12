Unbekannte sind laut Polizei zwischen 1. August und 22. Dezember in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Kutterer-Straße (Mitte) eingedrungen und haben die dort gelagerte Weihnachtsdekoration im Wert von etwa 150 Euro gestohlen. Zwischen 20. und 21. Dezember brachen Unbekannte in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses am Alwin-Mittasch-Platz (Friesenheim) ein. Sie erbeuteten ein Pedelec im Wert von 2400 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.