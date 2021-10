Eine Pedelec-Fahrerin ist bei einem Unfall im Stadtteil Süd am Donnerstagabend verletzt worden. Laut Polizei war die 31-Jährige gegen 18.15 Uhr auf der Schützenstraße unterwegs, als ein Autofahrer die Tür seines geparkten Fahrzeugs öffnete. Die Pedelec-Fahrerin stieß gegen die Tür und stürzte. Sie verletzte sich dabei leicht und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro.