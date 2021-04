Ein Pedelec-Fahrer ist laut Polizei am Sonntag in der Pfingstweide („Am Kanal“) gegen 12.30 Uhr von einem Auto erfasst worden. Der 32-jährige Pedelec-Fahrer war auf dem Radweg in Richtung Frankenthal unterwegs, als der 60-jährige Autofahrer aus einer Seitenstraße auf den Radweg fuhr. Bei der Kollision stürzte der 32-Jährige über die Motorhaube des Pkw, blieb aber unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 900 Euro.