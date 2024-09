Mit einem Betrüger, der sich als Mitarbeiter des Softwareunternehmens Microsoft ausgab, bekam es ein 66-Jähriger zu tun. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war am Samstagnachmittag auf dem PC des Ludwigshafeners eine Mitteilung erschienen, dass sein Computer aufgrund eines Virus gesperrt sei. Er wurde aufgefordert, unter einer angezeigten Telefonnummer die Firma Microsoft zu kontaktieren. Unter der Nummer erreichte der 66-Jährige dann den Betrüger, der von seinem Opfer einen Fernzugriff auf dessen PC erhielt und so Guthabenkarten und Zugriff zum Onlinebanking des Mannes erlangte. Der Betrüger tätigte laut Bericht zwei Überweisungen. Dem 66-Jährigen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Die Polizei warnt Personen, die ähnliche Meldungen auf ihrem Computer erhalten, davor, den Anweisungen zu folgen. Weil hinter solchen Mitteilungen in der Regel Betrüger steckten, empfehlen die Beamten, ein Bild davon anzufertigen und den Vorfall der Polizei zu melden. Um sich vor Schäden zu schützen, sollte unbedingt auf die Eingabe von Passwörtern oder Bankverbindungen verzichtet werden.