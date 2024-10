Die von der Spin Master Entertainment produzierte kanadische Animationsserie Paw Patrol erfreut sich seit vielen Jahren immer größerer Beliebtheit. In Deutschland sind die Abenteuer der Hundewelpen bei Super RTL und Toggo plus zu sehen und haben sich zuletzt zur populärsten TV-Serie für Kinder im Vorschulalter entwickelt. Mit einer Live-Theateraufführung gastierte Paw Patrol am Samstag in gleich drei Vorstellungen in der Mannheimer SAP-Arena.

Es gibt wohl kaum Eltern mit jungen Kindern, die sie nicht kennen: Chase, Marshall, Rocky, Skye, Rubble, Zuma und ihr Anführer, der zehnjährige