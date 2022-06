Ein Holzpavillon im Ebertpark, südlich des Schwanenweihers, ist durch unbekannte Täter im Laufe der letzten Woche mit schwarzer Farbe beschmiert worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Bereits in den vergangenen Tagen wurden auch die ehemaligen Kassenhäuschen am Eingang des Parks mit Parolen beschmiert. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.