Irgendwo in LU sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in Maudach Patrick Horlacher getroffen. Der 46-Jährige ist Vorsitzender des SV Maudach und lässt sich auch von Covid-19 nicht den Spaß an der Kerwe verbieten.

Kann man denn trotz der Pandemie Kerwe feiern?

Absolut! Wir feiern in diesem Jahr zwar weniger, aber es muss einfach sein. Das ist eine Maudacher Tradition, und es gibt Leute, die