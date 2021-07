Nach coronabedingter Zwangspause öffnet am Mittwoch in Ludwigshafen wieder die Beratungsstelle der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD): Ratsuchende können sich damit ab sofort wieder im Beratungsbüro in der Hohenzollernstraße 73 die kostenfreie Beratung der UPD zu gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen in Anspruch nehmen.

„Mit unseren Beratungsbüros sind wir jetzt auch wieder für Menschen da, die am liebsten von Angesicht zu Angesicht sprechen und sich beraten lassen wollen. Unsere Berater stehen in regelmäßigem Kontakt mit Menschen und Einrichtungen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen und wissen daher auch, wo es weiterführende Hilfe und Unterstützung gibt“, sagt UPD-Geschäftsführer Thorben Krumwiede und ergänzt: „Selbstverständlich berücksichtigen wir die vor Ort geltenden Vorgaben zum Infektionsschutz. Für jedes unserer Beratungsbüros gibt es ein ausgearbeitetes Hygienekonzept.“ In ihrer regionalen Beratungsstelle in Ludwigshafen bietet die UPD Ratsuchenden die Möglichkeit einer kostenfreien Beratung – egal, ob sie gesetzlich, privat oder nicht krankenversichert sind.

Sitz in Berlin

Die UPD mit Sitz in Berlin ist eine gemeinnützige Einrichtung und berät im gesetzlichen Auftrag. Außerdem weist sie auf Basis der Beratungserfahrung gegenüber Politik, Öffentlichkeit und Entscheidungsträgern auf Probleme im Gesundheitswesen hin. Regionale Beratungsstellen gibt es in über 30 Städten. Die UPD verfügt zudem über drei Beratungsmobile, die regelmäßig mehr als 100 weitere Städte besuchen.

Kontakt & Im Netz



Terminvereinbarung unter der kostenfreien Hotline 0800/0117725, kostenfreie telefonische Beratung unter 08000117722 (jeweils gebührenfrei aus allen Netzen): Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr, und Samstag, 8 bis 16 Uhr. Weitere Infos im Netz unter www.patientenberatung.de.