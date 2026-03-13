Ein Jahr lang erinnert die Kirche an Franz von Assisi. Das Jubiläum betont Armut, Frieden und die Schöpfung – mit Blick auf sein Vermächtnis.

Vom 10. Januar 2026 bis 10. Januar 2027 feiert die katholische Kirche weltweit das franziskanische Jubiläumsjahr unter dem Motto „Der hl. Franziskus von Assisi lebt!“. Anlass hierfür ist der 800. Todestag des italienischen Heiligen, dessen wir in diesem Jahr gedenken. Franziskus wurde 1181/1182 in Assisi/Mittelitalien geboren. Er starb am 3. Oktober 1226.

Nach acht Jahrhunderten sind zurzeit in seiner Heimstadt die sterblichen Überreste des katholischen Heiligen Franz von Assisi zu sehen. Er, einst ein wohlhabender junger Mann aus Umbrien, gründete später den Franziskanerorden und wurde zu einem bedeutenden Reformer der katholischen Kirche im 12. Jahrhundert. Als Erster in der Kirchengeschichte erhielt er die Wundmale Christi und bereits zwei Jahre nach seinem Tod wurde er heiliggesprochen. Er zählt zu den bekanntesten Heiligen der katholischen Kirche.

Ein Leben geprägt vom Streben nach Frieden

Das Leben des Sohnes eines reichen Tuchhändlers aus Assisi war geprägt von radikaler Armut, einem tiefen Friedensstreben und der Bewahrung der Schöpfung – Werte, die heute weltweit bekannt und geschätzt werden. Mit Anfang 20 erschrieb er sich dem Glauben und führten ein Leben in absoluter Bescheidenheit. Der 4. Oktober ist sein international begangener Gedenktag.

Seine Ausstrahlung macht ihn zu einer Schlüsselfigur sowohl im Mittelalter als auch in der Neuzeit. Er überzeugte durch verständliche Botschaften, Engagement für Bedürftige, Fürsorge für Arme und Kranke, respektvollen Umgang mit anderen Menschen und große Wertschätzung für Tiere und Natur. Er bezeichnete die Sonne als Bruder und den Mond als Schwester.

Das Jubiläumsjahr hat das Ziel, die Gestalt und Botschaft des hl. Franziskus neu ins Bewusstsein zu rufen. „Gegen die Nacht können wir nicht gewältig ankämpfen, aber wir können friedlich ein Licht anzünden.“ Weltweit glauben die Menschen, dass Gott der Welt in diesem Poverello aus Assisi eine neue Sonne schickte, um die Kirche und die Welt vor Unruhen und Kriegen zu retten und für alle Zeiten zum Sinnbild des gelebten Friedens werden zu lassen.

Wojciech Kordas Foto: Ralf Moray

Der Autor

Pater Dr. Wojciech Kordas (60) ist Guardian der Oggersheimer Franziskaner-Minoriten und Leitender Pfarrer in der Pfarrei Hl. Franz von Assisi.

