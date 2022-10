Pater Christogonus Onyekachi Keke ist seit Mitte 2016 in der Pfalz als Seelsorger tätig. Zunächst war er in der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit in Frankenthal, nun betreut er die Pfarreien Heilige Edith Stein und Heilige Cäcilia im nördlichen Ludwigshafen. Sein 15-jähriges Priesterjubiläum feierte er am Samstag mit einem Festgottesdienst in der Oppauer Pfarrkirche St. Martin und warb für ein Hilfsprojekt.

Anstelle der üblichen Predigt sprach der Seelsorger aus Nigeria von seiner Heimat, seiner Familie, seiner Kindheit und den für uns hier in Europa unvorstellbaren Notlagen der in Afrika lebenden und leidenden Menschen. Keine ausreichende Nahrung, kein ausreichendes Trinkwasser, schwerer Zugang zu guter Bildung und eine katastrophale Gesundheitsversorgung. Keke schilderte eine Krankheit, die am ganzen Körper Beulen verursacht, aus denen sich Würmer schlängeln, die Folge des Trinkens von verseuchtem Wasser sei. Er berichtete, dass Kinder morgens vor der Schule 16 Kilometer weit mit einem 25-Liter-Kanister laufen müssen, um Trinkwasser für die Familie zu holen. Zur Wasserstelle führe eine halsbrecherische Treppe so hoch wie ein dreistöckiges Haus, führt der Pfarrer aus. Schon bei Trockenheit sei diese äußerst unfallträchtig. Bei Nässe seien schwerste Stürze mit Knochenbrüchen zu befürchten.

Angesichts dieser katastrophalen Lage, die Keke auch in seinem Heimatdorf erleben musste, hat er sich entschlossen, sich um die Trinkwasserversorgung dort und in den Nachbardörfern zu kümmern. 2013 konnten die Arbeiten beginnen und ein Brunnen gebohrt werden. In einer zweiten Phase wurde ein Hochbehälter erbaut. Um das Wasser zu fördern und in den Hochbehälter zu pumpen ist Energie nötig. Dafür wurden 24 Solarmodule gespendet. Experten stünden bereit, um alles zu montieren. Allerdings muss das Material nach Afrika versandt werden und das koste 6500 Euro. Außerdem müsse das Wasser aufbereitet werden. Dafür wurden bei der Feier in Oppau Spenden gesammelt.

Orden schickt ihn nach Deutschland

Pater Keke wurde 2007 im Dom von Umuahia (Nigeria) zum Priester geweiht. Er wuchs als Zweitjüngster von sieben Geschwistern auf. Seine religiöse Sozialisation erhielt er im Elternhaus und seiner örtlichen Umgebung. „Bei uns sind 99 Prozent katholisch“, sagte er dazu. Nach dem Abitur trat er in den Orden Sons of Mary Mother of Mercy Congregation (SMMM) ein, dem ersten Orden, der in Afrika für Männer gegründet wurde. Als Ordensmitglied studierte er zunächst Philosophie. Dann folgte er seiner Berufung und studierte katholische Theologie im Priesterseminar in Owerri. Nach Abschluss des Studiums und der Weihe zum Priester folgte eine zweijährige Zwischenstation als Rektor an einem Gymnasium. Danach wirkte er für ein Jahr als Kaplan in der zweitgrößten Pfarrei des Bistums Aba in Nigeria. Im Jahr 2010 schickte ihn sein Orden nach Deutschland. Dort erwarb er in einem sechsmonatigen Intensivkurs seine sehr guten Deutschkenntnisse. Danach promovierte er an der Universität Würzburg in Moraltheologie und wirkte im Bistum Würzburg als Seelsorger. Im Sommer 2016 kam Keke in die Pfalz.