„Der Mensch denkt, Gott lenkt“ lautet ein bekannter Spruch. In der Zeit der Corona-Krise kommt mir dieser Satz sehr oft in den Sinn. Der Mensch plant, aber es kommt anders. Ich würde allerdings nie behaupten, dass der liebe Gott für alles verantwortlich gemacht werden kann. Wir würden ihm gerne manches in die Schuhe schieben. Vor allem das, wofür wir selbst verantwortlich sind.

Den Satz „Der Mensch denkt, Gott lenkt“ verstehe ich positiv. Ich glaube, dass Gott auf seine Art und Weise alles wieder gut macht. Und dass wir ihm vertrauen dürfen, ja auch sollen. Am Donnerstag haben die Katholiken den Fronleichnam gefeiert, anders als vor einem Jahr. Die großen Prozessionen sind ausgefallen. Alles war viele bescheidener. Trotzdem wurde das Hochfest des Leibes und des Blutes Christi feierlich begangen. Und wir glauben auch, dass die Gegenwart Jesu in diesem Sakrament uns alle berührt und gesegnet hat.

Der Sinn des Lebens

Seit vielen Jahren haben wir in Oggersheim um den 13. Juni das Antoniusfest. Die Italiener aus unserer Stadt haben es immer perfekt vorbereitet. Dieses Jahr kann es leider nicht stattfinden. Wir hoffen allerdings, dass in einem Jahr das Fest des Heiligen aus Padua wieder zustande kommt.

Hätten wir keine Hoffnung mehr, dann wäre es sehr schwer, zu leben und in Zukunft zu schauen. Der Sinn des Lebens ist lebensnotwendig. Ohne Hoffnung gibt es keine richtige Motivation, um für eine bessere Zukunft zu kämpfen, aber auch alles Lästige und Schwere zu ertragen.

Nicht alleine mit Sorgen und Ängsten

Wie wichtig die Hoffnung für unser Leben, für unser Miteinander als Menschen und für unsere Beziehung zu Gott ist, erfahren wir in der schönen Enzyklika vom Papst Benedikt XVI.: „Spe salvi“, zu Deutsch: In der Hoffnung bereits gerettet. Hier finden wir fundierte Aussagen über die Hoffnung und ihre Funktion in unserem Leben und in der Welt. Gott schenkt uns eine Zukunft, ein Morgen für Zeit und Ewigkeit. Gottes Liebe ermöglicht uns ein sinnvolles Dasein in dieser Welt und schenkt uns eine Verheißung der ewigen Gemeinschaft mit Gott und miteinander.

Der Gedanke, dass wir mit unseren Problemen, Sorgen und Ängsten nicht alleine gelassen sind, sondern einen Gott haben, der für uns sorgt und sich um uns liebevoll kümmert, ist sehr tröstlich. Gott lenkt, was wir denken, planen und tun, zum Guten. Unter einer Voraussetzung: dass wir es zulassen.

Der Autor