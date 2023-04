Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Patenschiff der Stadt – die Korvette „Ludwigshafen am Rhein“ – ist derzeit im Auftrag der Vereinten Nationen im Mittelmeer unterwegs. Kriegsschiffe aus mehreren Nationen sollen verhindern, dass Waffen auf dem Seeweg in den Libanon geschmuggelt werden. Zwei Motoren mit insgesamt 20.000 PS halten die Korvette auf Kurs. Nun ist der Antrieb während der Hafenliegezeit in Limassol auf Zypern gewartet worden – ein aufwendiges Projekt.

Das deutsche Kriegsschiff ist nur selten in seinem Heimathafen Warnemünde bei Rostock. Die Korvette bleibt längere Zeit vor Ort im Einsatz in einem Seegebiet, nur die 50-köpfige