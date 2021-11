Während der Corona-Pandemie hat die Stadt tatkräftige Unterstützung von den Sanitätssoldaten des Regiments 2 in Rennerod (Westerwald) erhalten. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) lobte erneut den Einsatz der Soldaten im Partnerschaftsausschuss am Mittwoch, wenngleich sie betonte, dass das Krise noch nicht vorbei ist: „Die Soldaten haben sich sehr mit ihrer Arbeit und den Bürgern identifiziert. Wir haben wahnsinnig tolle Unterstützung von der Bundeswehr erhalten.“

Bereits im März schlug Steinruck dem Partnerschaftsausschuss vor, dem Sanitätsregiment eine offizielle Patenschaft anzutragen, was der Ausschuss einstimmig bewilligte. Steinruck berichtete am Mittwoch, dass das Angebot vonseiten des Regiments erfreut angenommen und bereits Gedanken ausgetauscht wurden, wie die Patenschaft aktiv mit Leben gefüllt werden kann. Als bleibende Erinnerung sollen nun Freundschaftstafeln mit den beiden Wappen aufgestellt werden, die die Patenschaft, die seit 10. März 2021 besteht, verdeutlichen. Der Entwurf stammt aus Rennerod. Eine Tafel soll dabei in der Kaserne in Rennerod aufgestellt werden, während die andere wahrscheinlich im Ludwigshafener Klinikum ihren Platz finden wird.