Die Stadt will anhand von Mobilfunkdaten die Passantenbewegungen in der Innenstadt analysieren. Bislang wurden Fußgänger per Strichliste oder mit Handzählgeräten erfasst, um Rückschlüsse zu gewinnen, wo sich die Menschen in der Innenstadt bewegen und welche Straßen und Plätze besonders frequentiert sind. Von der Auswertung der Bewegungsdaten der Passanten erhofft sich, die Verwaltung weitere Erkenntnisse: Daten wie Alter, Geschlecht, Bewegungsprofile, Aufenthaltszeiten, Verweildauer oder Herkunftsort und auch die Nationalität könnten durch die jeweiligen Mobilfunkanbieter erfasst und ausgewertet werden. Die Daten würden anonymisiert zur Verfügung gestellt, der Datenschutz sei gewährleistet, hieß es auf Nachfrage von Piratenpartei und FDP im Hauptausschuss des Stadtrats am Montag. Die Verwaltung verwies auf entsprechende Projekte in anderen Städten, wie zum Beispiel Weimar. Nachdem der Ausschuss mehrheitlich zugestimmt hat, will die Stadt nun diese Dienstleistung ausschreiben. Die Kosten werden auf 15.000 bis 18.000 Euro im Jahr geschätzt, die zu 90 Prozent über das Förderprogramm „Städtebauliche Erneuerung, Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ finanziert werden können.