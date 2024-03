Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer bewegt sich wohin in der Innenstadt? Um die Passantenströme genauer als bisher zu erfassen, will sich Verwaltung professioneller aufstellen. Das Aufkommen in der City soll künftig mit Handydaten ausgewertet werden. Die Ergebnisse sollen die Richtung für die weitere Entwicklung des Zentrums vorgeben.

Wir schreiben das Jahr 2024. Die Digitalisierung schreitet überall mit großen Schritten voran. Dass dieser Prozess in Deutschland im internationalen Vergleich hinterherhinkt, ist kein Geheimnis.