Wer bewegt sich wohin in der Innenstadt? Um die Passantenströme genauer als bisher zu erfassen, will sich die Verwaltung professioneller aufstellen. Das Aufkommen in der City soll künftig mit Handydaten ausgewertet werden. Die Ergebnisse sollen die Richtung für die weitere Entwicklung des Zentrums vorgeben. Mehr dazu lesen Sie hier.