Ein 39-Jähriger hat am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr auf einer Baustelle in der Brunckstraße ( Friesenheim) Metallschrott gestohlen. Nach Angaben der Polizei lud der Mann den Schrott in sein Auto, wurde dabei jedoch von einem Zeugen beobachtet. Als die alarmierten Beamten eintrafen, war der 39-Jährige bereits geflüchtet. Den zurückgelassenen Metallschrott übergaben die Polizisten an den Bauleiter. Weitere Ermittlungen führten schließlich zu dem Tatverdächtigen.