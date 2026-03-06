Ludwigshafen Passant verhindert Diebstahl von Metallschrott
Ein 39-Jähriger hat am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr auf einer Baustelle in der Brunckstraße (Friesenheim) Metallschrott gestohlen. Nach Angaben der Polizei lud der Mann den Schrott in sein Auto, wurde dabei jedoch von einem Zeugen beobachtet. Als die alarmierten Beamten eintrafen, war der 39-Jährige bereits geflüchtet. Den zurückgelassenen Metallschrott übergaben die Polizisten an den Bauleiter. Weitere Ermittlungen führten schließlich zu dem Tatverdächtigen.