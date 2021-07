In einem Mehrfamilienhaus in der Seilerstraße (Friesenheim) ist am Freitag gegen 16 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei brannte im Kellerabgang des Hauses ein Holzkohlesack. Wie die Beamten weiter mitteilen, löschte ein Passant das Feuer mit einem Wasserschlauch und konnte so vermutlich Schlimmeres verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Wegen des Verdachts einer versuchten schweren Brandstiftung hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2773.