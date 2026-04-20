Schwer verletzt wurde nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen in Mannheim-Neckarstadt-West ein 46-jähriger Mann von einem Passanten aufgefunden. Laut Polizei lag der Mann gegen 5.30 Uhr im Bereich Riedfeld-/Pumpwerkstraße. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus; Lebensgefahr bestand nicht. Die Hintergründe der Verletzungen blieben ungeklärt, das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Verdächtiges bemerkten oder Angaben zum Ablauf machen können, sollten sich telefonisch unter 0621 33010 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt oder bei jeder anderen Dienststelle melden.