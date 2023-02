Der Freundeskreis Ludwigshafen-Pasadena hat sich in seiner jüngsten Vorstandssitzung für die Solidarität mit den vom Erdbeben in Syrien und der Türkei betroffenen Menschen ausgesprochen. Insbesondere wurde für die Ludwigshafener Partnerstadt Gaziantep, die stark betroffen ist, einstimmig eine finanzielle Spende als Unterstützung beschlossen. „Unsere Gedanken sind bei all den Verletzten und Opfern dieser verheerenden Naturkatastrophe sowie deren Angehörigen. Persönlich, aber vor allem auch als Freundeskreis, der die Partnerschaft sowie die interkulturellen Freundschaften pflegt, stehen wir an der Seite von Gaziantep. Wir wünschen den Verletzten eine schnelle Genesung und unterstützen den Aufruf des Freundeskreises Gaziantep zu Geldspenden an das eingerichtete Spendenkonto“, sagte Stephan Reinhard als Vorsitzender des Freundeskreises Ludwigshafen-Pasadena. Der Partnerschaftsbeauftragte der Stadt Ludwigshafen, Marcel Jurkat, war bei der Vorstandssitzung anwesend und berichtete über die aktuelle Lage in Gaziantep. Nach eigenen Angaben steht die Stadt Ludwigshafen seit Beginn der Katastrophe in engem Kontakt mit der türkischen Partnerstadt.

Spendenkonto



Freundeskreis Gaziantep e.V., IBAN DE67 5455 0010 0191 2849 34, Sparkasse Vorderpfalz, Stichwort: Erdbeben.