Gelungener Auftakt für das dreitägige Rheinuferfest: Mehrere Tausend Menschen sind am Freitagabend in die Ludwigshafener Innenstadt geströmt. Das „Pfälzer Gipfeltreffen“ der drei Kultbands – Woifeschkänisch, die Anonyme Giddarischde und Grand Malör – sorgte für einen proppenvollen Platz der Deutschen Einheit vor der Rhein-Galerie. Bei den Hits „Lewwerworschd“ oder dem „Palzlied“ sang das Publikum lautstark und textsicher mit. Auch beim Partyrock mit Grand Malör herrschte eine ausgelassene Stimmung. Zirka 2000 Menschen verfolgten die Konzerte auf der Hauptbühne, die kurz nach Mitternacht endeten. Die zwölf Imbissbuden der Street-Food-Meile am Rheinufer waren von Besuchern umlagert. Auch die Weinlounge der BASF am angrenzenden Ludwigsplatz war gut besucht. Am Samstag spielen auf dem Platz der Deutschen Einheit die Smokie-Revival-Band (18.15 Uhr), die Robbie-Williams-Tribute Show (20 Uhr) und „The Music of Queen“ (22.15 Uhr). Der Sonntag beginnt um 12 Uhr mit dem Klassikkonzert der Deutschen Staatsphilharmonie. Mehr zum Programm lesen Sie hier.