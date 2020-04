Einsatzkräfte des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) haben aufgrund eines Hinweises am Samstagabend, in einem nicht einsehbaren Grünbereich am Heuweg in der Gartenstadt einen Treffpunkt für Partys entdeckt. Wie die Stadt weiter mitteilt, befanden sich auf einer gerodeten Fläche zwei Holztische, zwei Holzbänke, zwei Kunststoffstühle, eine abgespannte Plane und ein Netz, ein Grill, eine Feuerstelle sowie ein gelber Sack und eine Papiertonne. Vorgefunden wurden zudem Essensreste, Flaschen und Abfälle. Personen wurden zu dem Zeitpunkt der Kontrolle nicht angetroffen. Um weitere Zusammenkünfte zu unterbinden, wurde die Räumung des Platzes veranlasst, so die Stadt.