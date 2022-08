„Wir haben über ein Jahr lang nach einer geeigneten Location gesucht“, sagte Marco Ehringer. Im Hemshof wurde der Gartenstädter fündig. Mit seinem Bruder Felix und dem gemeinsamen Freund Rony Schatz übernahm er den „Kulturm“ in der Rollesstraße, den er im Anschluss renovierte und nach seinen Vorstellungen umgebaut hat. So wurde aus dem ersten Obergeschoss eine Bar mit Sitzbereich. Garten und Terrasse wurden ebenfalls neu gestaltet. Beibehalten wurde allerdings der Name „Kulturm“ für den ehemaligen Bunker mit aufgesetztem Wasserbecken. Wiedereröffnung ist am Samstag, 6. August, ab 17.30 Uhr mit der Eröffnungsparty „Sunset Summervibes“. Gefeiert wird mit DJ Maximus, Essen und Getränken bis 22 Uhr im Garten, anschließend im Club. Der Eintritt beträgt acht Euro.