Breite Zustimmung hat im Partnerschaftsausschuss am Montag ein SPD-Antrag erfahren, demzufolge Ludwigshafen eine Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Nowohrad-Wolynskyj (ukrainisch: Swjahel) eingehen soll. „Es muss uns Pflicht und Ehre sein, zu helfen“, begründete SPD-Sprecherin Eleonore Hefner den Vorstoß. Nowohrad-Wolynskyj, eine Garnisonsstadt mit 56.000 Einwohnern, liegt 200 Kilometer westlich von Kiew am Fluss Slutsch. „Hier hätte eine Partnerschaft eine sehr gute Basis, um zu gedeihen“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) zu der inzwischen gewachsenen ukrainischen Gemeinde in Ludwigshafen. Das letzte Wort hat nun der Stadtrat. Es wäre die achte Städtepartnerschaft Ludwigshafens.