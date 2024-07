In der ersten Runde der vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich liegt in Ludwigshafens Partnerstadt Lorient der Kandidat des Linksbündnisses Nouveau Front Populaire knapp vorne: Der 51-jährige Ökologe Damien Girard erhielt 35,6 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei kam die Kandidatin der Partei Ensemble von Präsident Emmanuel Macron: Die 60-jährige Abgeordnete Lysiane Métayer erhielt 34,6 Prozent. Die Kandidatin der rechtspopulistischen Partei Rassemblement Nationale (RN), Aurélie Le Goff (38), erhielt 27,9 Prozent der Stimmen. Landesweit kam die Partei von Marine Le Pen mit ihren Verbündeten auf rund 34 Prozent und wurde stärkste Kraft. Auch in Lorient konnten die Rechten deutlich zulegen: Der RN-Kandidat erhielt bei der Wahl 2022 nur 12,9 Prozent der Stimmen. Die Rechten konnten nun ihren Stimmenanteil mehr als verdoppeln. Wer aus der Partnerstadt letztlich in die Nationalversammlung nach Paris einzieht, wird sich bei den Stichwahlen am 7. Juni entscheiden. Die Hafenstadt Lorient hat 58.000 Einwohner und liegt in der Bretagne im Departement Morbihan, wo es 80.800 Wahlberechtigte gibt. Seit 1963 gibt es die Städtepartnerschaft mit Ludwigshafen. Schulen, Kirchen, Kultureinrichtungen, Hochschulen und die Stadtverwaltung sowie die Feuerwehr sind am Austausch beteiligt. Daher gilt die Verbindung mit Lorient als lebendigste der acht Städtepartnerschaften, die Ludwigshafen eingegangen ist.