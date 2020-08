Im Hemshof haben sich zwei Autofahrer am Freitagabend um einen Parkplatz in der Gräfenaustraße gestritten. Laut Polizeibericht, soll einer der Beteiligten ein Messer aus seinem Wagen geholt haben und den anderen damit bedroht haben. Der 33-Jährige alarmierte um 21.20 Uhr die Polizei. Daraufhin stieg der Mann mit dem Messer wieder in seinen Wagen und floh. Dabei beschädigte er drei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Die Polizei ermittelt nun gegen den Flüchtigen und sucht Zeugen für die Auseinandersetzung. Hinweise unter Telefon 0621/9632222.