Der Ortsbeirat Friesenheim trifft sich zu seiner zweiten öffentlichen Sitzung nach der Kommunalwahl im Juni am Dienstag, 17. September, 18 Uhr, im Gemeindehaus, Luitpoldstraße. Neben der Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds, der Einwohnerfragestunde und dem Bericht von Ortsvorsteher Thorsten Ralle (CDU) geht es unter anderem um die Themen Rückschnitt (Brunckstraße), ein Parkplatzkonzept vor der Eberthalle sowie Reinigungsaktionen und Kontrollen im Bereich Schwedlerstraße. Daneben beschäftigen Schlaglöcher am Ebertpark-Parkplatz zwischen Turmrestaurant und Erzbergerstraße, Abstellplätze für E-Roller, die Parksituation in der Sperlinggasse sowie der Zustand und die Zukunft des Concordia-Areals am Willersinnweiher das Gremium.