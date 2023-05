Auf dem Parkplatz vor der Eberthalle (Friesenheim) haben Autofahrer laut Polizei am Freitag gegen 16.30 Uhr Passanten gefährdet. Laut Zeugen handelte es sich um ein Pkw der Marke Ford. Dieser sei mehrfach in gefährdender Art und Weise an Passanten vorbeigefahren. Eine ältere Dame, die mit einem Rollator vor Ort unterwegs war, sei äußerst knapp passiert worden. Das Fahrzeug sei abwechselnd von vier Personen genutzt worden, die das Fahren üben würden. Der Parkplatz wird häufig von Fahranfängern zu Übungszwecken genutzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.