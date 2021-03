Ein Teil des Parkplatzes an der Jaegerstraße ist derzeit gesperrt und wird stattdessen von der Firma Sax + Klee genutzt. Diese arbeitet seit Montag in der Berliner Straße und wird dort im Auftrag der Technischen Werke (TWL) eine neue Gashochdruckleitung verlegen und die Wasserversorgungsleitung austauschen. Laut Markus Lemberger, Sprecher der Marketinggesellschaft Lukom, die den Parkplatz an der Jaegerstraße betreibt, dient der gesperrte Bereich als Firmenquartier für die Bauarbeiten. Dort werden derzeit Container für die Mitarbeiter aufgestellt, und es wird Material gelagert. Laut Lemberger wird Sax + Klee den Teil des Parkplatzes in den kommenden sechs Monaten nutzen. Die Bauarbeiten waren von den TWL bis Ende Oktober angekündigt worden. Die Arbeiten in der Berliner Straße erfolgen in mehreren Abschnitten.