Was man aus Parkplätzen alles machen kann, haben Mitglieder der Grünen am Freitag am Ludwigsplatz gezeigt. „Mit dem Park(ing) Day wollten wir auf den großen Flächenverbrauch durch Parkplätze in den Städten und auf alternative Nutzungsformen dieses Raums aufmerksam machen“, sagt Konstantin Fröhlich, Vorstandssprecher des Grünen-Kreisverbands. Die Aktion gibt es in anderen Städten schon länger, in Ludwigshafen fand der „Park(ing) Day“ zum ersten Mal statt. Wie Fröhlich informiert, haben sich „zahlreiche Gespräche mit neugierigen Passanten und auch einige Wortwechsel mit vorbeifahrenden Autofahrern“ ergeben. Annabell Sola, Sprecherin der Grünen Jugend, berichtet, dass Passanten über Platzprobleme in der Innenstadt und in den Stadtteilen geklagt hätten. Es sei schwierig, ausreichend Raum für Begegnungen oder spielende Kinder zu finden. Der Flächenverbrauch durch geparkte Autos behindere eine Verkehrswende: „Das Auto ist immer noch der Platzhirsch und steht mehr ÖPNV und Radverkehr im Weg.“