Der VCD Ludwigshafen-Vorderpfalz kritisiert die deutliche Einschränkung des ÖPNV auf der Parkinsel und fordert eine schnellstmögliche Wiederaufnahme der Linie 77 als Busverkehr. „Ein Linientaxi ist eben kein vollwertiger Ersatz für einen regelmäßig fahrenden Bus, sondern nicht einmal ein halbherziges Feigenblatt“, erklärt Helmut Buchholz, Vorsitzender des örtlichen Verkehrsclubs. „Wenn man auf das Taxi wartet und es jederzeit sein kann, dass die maximal verfügbaren sechs Plätze belegt sind und man dann noch einmal 20 Minuten warten darf, dann nimmt man den Busersatz erst gar nicht, sondern weicht auf andere Verkehrsmittel aus“, so Buchholz. Die Begründung der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) für die ergriffenen Maßnahmen hält der VCD nicht für ausreichend transparent: Wenn ein Linientaxi als Ersatz angeboten wird, seien „krankheitsbedingte Ausfälle“ als Argument nicht richtig glaubwürdig, da hiermit exakt genau so viel Personal wie mit dem Bus eingesetzt werde, nur eben für nicht einmal halb so viele Fahrgäste. Auch die Begründung „Ersatzteilmangel“ sei nicht unbedingt schlüssig, da die RNV vor nicht allzu langer Zeit stolz verkündet habe, 15 neue E-Busse für Ludwigshafen gekauft zu haben. Der VCD teile die Befürchtungen von Süd-Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU), dass die Begründungen vorgeschoben sind, um Geld zu sparen, und ruft die RNV zu mehr Transparenz auf.