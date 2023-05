Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Buslinie 77 bindet die Parkinsel und das Rheinufer Süd an die Innenstadt an. Doch momentan fährt dort kein Bus mehr. Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) hat den Betrieb eingestellt. Grund: Es fehlt an Fahrern und Material. Wird die Linie jemals wieder fahren? Ortsvorsteher Christoph Heller schlägt Alarm.

„Ich bin stinksauer.“ Christoph Heller hat aus der Zeitung erfahren, dass die RNV den Betrieb der Linie 77 eingestellt hat und als Ersatz nun eine Ruftaxiverbindung anbietet. „Der Stadtteil