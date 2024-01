Die im November 2006 eingeweihte öffentliche Toilettenanlage an der Pegeluhr auf der Parkinsel soll bald wieder nutzbar sein. Das sagte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) bei der Ortsbeiratssitzung am Dienstag. Betreiber JC Decaux zufolge sei die Anlage durch Vandalismus zerstört worden und daher lange nur per Schlüssel zugänglich gewesen. Demnächst soll sie wieder mit Münzen funktionieren.