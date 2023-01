Die Ursache für die Probleme bei der Gasversorgung auf der Parkinsel am Dienstag ist ermittelt. Nach Angaben der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) gab es eine Störung in der Gasdruck-Regel-Messanlage, die das Wohngebiet mit Erdgas versorgt. Dadurch kam es zu einem Druckabfall. Die Anlage regelt den Gasdruck und die Fließgeschwindigkeit im Leitungsnetz. Nach 40 Minuten sei der Defekt repariert gewesen, teilte eine TWL-Sprecherin mit. Durch den verminderten Gasdruck im Netz schalteten sich zahlreiche Heizungen aus Sicherheitsgründen ab. Von der Störung waren alle Haushalte auf der Parkinsel betroffen, die mit Gas heizen. Mitarbeiter der TWL waren den ganzen Tag unterwegs, um die Anwohner zu informieren und haben dabei geholfen, die Heizungen wieder in Betrieb zu nehmen, so der Energieversorger.