„Geht die Pegeluhr richtig?“ Diese Frage als Motto zur Führung durch den Naturraum der Parkinsel wird erst am Samstag, 14. September, ab 14 Uhr beantwortet. Der ursprünglich für 7. September geplante und über die Broschüre „Wow City Tours“ kommunizierte Termin wurde wegen des parallel stattfindenden Festivals des deutschen Films um eine Woche verschoben.

Der Spaziergang informiert über die Flussgeschichte des Rheins. Zudem wird erklärt, dass die Trinkwassergewinnung von Ludwigshafen zu großen Teilen über die Parkinsel geschieht und geklärt, ob die Parkinsel tatsächlich eine Insel ist. Der Auwald an den Ufern des Rheins ist eine ökologische Besonderheit, die in Resten noch auf der Parkinsel zu erkennen ist. Auch blühende Wildkräuter sind Teil der Betrachtungen. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro, Kinder bis zwölf Jahre sind kostenfrei.

Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl von 15 Personen ist eine Anmeldung erforderlich. Diese wird per E-Mail an tourist-info@lukom.com und telefonisch unter der Rufnummer 0621 512036 entgegen genommen. Treffpunkt und Start ist am Parkplatz an der Pegeluhr.