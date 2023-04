Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sonniges Winterwetter hat am Wochenende viele Menschen an die frische Luft gelockt. Viele Spaziergänger haben die Absperrungen der Stadt auf der Parkinsel ignoriert. Streifen des Ordnungsamts mussten die Leute per Lautsprecherdurchsage zum Verlassen des Parks aufrufen. Warum er gesperrt ist und wann er wieder geöffnet wird.

Noch vor einer Woche standen Teile des Stadtparks unter Wasser, weil der Rhein über die Ufer getreten war. Der strenge Frost der vergangenen Tage hat das noch stehende Wasser zwischen den Platanen gefrieren