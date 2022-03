Nach „heißen Diskussionen bei schönstem Frühlingswetter“ zieht die Interessengemeinschaft (IG) Stadtpark ein positives Fazit mit Blick auf den Ortstermin am Samstag – selbst wenn noch viele Fragen offen seien. Der IG zufolge waren rund 80 Teilnehmer zu der Begehung rund um die Festivalwiese mit Forstwissenschaftler Volker Ziesling gekommen. Er plädiert für eine Verlegung des Filmfestivals, weil die Großveranstaltung vor Ort nachhaltige Schäden verursache. Irreversible Beschädigungen am Boden, auf Wiesen, an Bäumen und im Uferbewuchs, die auch der Laie sehe, so die IG, während die Stadt weiterhin anderer Auffassung und – wie die Festival GmbH – gegen einen Standortwechsel sei.

„Überfällige Bürgerdiskussion“

Positionen von Verantwortlichen der Stadt seien am Samstag der Einordnung des Experten Ziesling gegenübergestellt und damit eine überfällige öffentliche Bürgerdiskussion darüber in die Wege geleitet worden, ob ein mehrwöchiges Festival mit Tausenden Gästen und die Interessen des Veranstalters auf der einen sowie der Erhalt eines Landschaftsschutzgebiets auf der anderen Seite in Einklang zu bringen sind. „Die Begehung war ein erster Schritt, um Transparenz bezüglich der in vielen Belangen stark unterschiedlichen Positionen zu schaffen“, bilanziert die IG. Auch wenn die Stadt sehr viele Fragen unbeantwortet gelassen habe, ist die IG überzeugt: „Es war ein Anfang.“ Das Angebot von Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos), vor der 18. Festivalausgabe (14. August bis 11. September) bestimmte Sachthemen auf Expertenebene zu diskutieren, kommentiert die IG so: „Das ist keine Option, sondern ein Muss.“

