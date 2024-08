Eigentlich wollte eine Familie aus Ludwigshafen an einem Samstag im August in aller Frühe in den Urlaub starten. Aber dann wurde der kleine Dackel der Parkinselbewohner von einem Bullterrier angegriffen und schwer verletzt. Der blutige Vorfall schockiert nicht nur die Besitzer des verletzten Tiers.

Der kleine Dackel Cara ist erst viereinhalb Monate alt. Am Samstag, 10. August, sind seine Besitzer fast schon auf dem Weg in den Frankreichurlaub, als die 17-jährige Tochter morgens um sieben Uhr schnell