Auf der Parkinsel haben die Vorarbeiten für das Festival des Deutschen Films begonnen. Das Gelände wurde von einem Bauzaun umschlossen sowie auf der „Festivalwiese“ ein Weg mit Platten angelegt, damit darauf schwere Fahrzeuge fahren können. Die Zeltstadt soll in den kommenden vier Wochen im Stadtpark aufgebaut werden. Das Festival beginnt am Mittwoch, 23. August, und endet am Sonntag, 10. September. Festival-Intendant Michael Kötz will rund 100.000 Tickets verkaufen. Das sei nötig, um schwarze Zahlen zu schreiben. Der Vorverkauf startet am Montag, 31. Juli. Der Standort des Festivals ist umstritten. Einige Anwohner und Naturschützer befürchten größere Schäden im Stadtpark. Die Stadtverwaltung hält nach einer Abwägung die negativen Auswirkungen für vertretbar.

