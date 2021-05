Aus noch ungeklärter Ursache sind laut Polizei am Montag gegen 8.55 Uhr zwei Autos in einem Parkhaus in der Karl-Müller-Straße (Nord) ausgebrannt. Ein weiterer, in unmittelbarer Nähe parkender Wagen wurde durch das Feuer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621/963-2773 entgegen.