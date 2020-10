Weil ein Unbekannter nicht nur einen Parkscheinautomaten aufgebrochen hat, sondern anschließend auch noch auf einen 33-Jährigen mit der geklauten Geldkassette einschlug, ermittelt die Kriminalpolizei Mannheim wegen versuchten räuberischen Diebstahls. Der Täter hatte am Freitagmorgen um 1 Uhr das Gerät im Untergeschoss des Parkhauses am Wasserturm aufgebrochen. Dabei löste er einen Alarm aus. Als er einem 33-jährigen Parkhaus-Mitarbeiter begegnete, kam es zum Gerangel. Dabei schlug der Unbekannte dem Mitarbeiter mehrmals mit der Kassette gegen den Kopf und biss ihn in den Oberschenkel. Das Opfer setzte sich laut Polizei mit einem Schraubendreher zur Wehr, den er dem Angreifer entriss. Der Täter flüchtete, der 33-Jährige wurde verletzt in eine Klinik eingeliefert. Zeugenhinweise unter Telefon 0621/174-4444.