Bevor am 13. April die Tennis-Saison offiziell eröffnet wurde, ist bei der Mitgliedervollversammlung des Park-Tennis-Club ein neuer Vorstand gewählt worden. Vorsitzende Elke Faulmüller gab das Amt in jüngere Hände. Zum Nachfolger gewählt wurde Klaus Schäfer, der zuvor schon viele Jahre als Beisitzer Erfahrungen sammelte. Das Amt des Jugendwarts wurde neu besetzt, die übrigen Aufgaben werden von den bisher Zuständigen weitergeführt. Faulmüller wird dem Verein weiter als Beisitzerin zur Verfügung stehen. In diesem Jahr wird der Park-TC 125 Jahre alt. Der Geburtstag wird am Gründungstag, 16. Mai, auf der Anlage auf der Parkinsel gefeiert.