Weil er elf Parfüm-Flaschen stehlen wollte und außerdem weitere Delikte vorlagen, ist ein 28-Jähriger am Wochenende in Ludwigshafen verhaftet wurden. Laut Polizei erwischten Angestellte eines Drogeriemarkts in der Innenstadt den Wohnsitzlosen am Samstag dabei, wie er die Parfüms im Wert von 1032 Euro stehlen wollte. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ein weiteres Parfüm, das eventuell von einem anderen Diebstahl stammt.

Auch noch Hausfriedensbruch

Weil der 28-Jährige in der Vergangenheit mehrfach geklaut hatte, liegt für ihn ein Hausverbot für alle Filialen der Drogeriekette vor. Deshalb machte er sich mit der Tat auch noch des Hausfriedensbruchs strafbar. Weil der Mann zudem unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Vor wenigen Tagen aus Haft entlassen

Weil er keinen festen Wohnsitz hat, erst vor wenigen Tagen aus der Haft entlassen wurde und laut Polizei „offensichtlich seinen Lebensunterhalt durch die Diebstähle bestreitet“, wurde er festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt.