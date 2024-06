Nächste Woche, am Freitag, 28. Juni, endet das Projekt „Paradeisen statt Apokalypsen – leicht und sinnig leben“ von der Evangelischen Kirche für LU „Am Lutherplatz“. Und zwar mit einem Gute-Laune Konzert von „Father and Son“ um 19 Uhr. Die beiden Straßenmusiker spielen auf ihren Gitarren laut Ankündigung Songs von Simon & Garfunkel, John Denver, Erik Clapton, Eagles, Bee Gees, Beatles und anderen. Bei Regen wird in die Melanchthonkirche ausgewichen. Das Konzert ist kostenlos, aber ein Hut zum Sammeln wird rundgehen.