In der Luitpoldstraße an der Luitpoldschule in Friesenheim stand laut Polizei am Samstag gegen 22 Uhr ein Papiercontainer in Flammen. Der Container, der sich mit weiteren Abfallbehältnissen in einem umzäunten und verschlossenen Bereich steht, wurde von der Berufsfeuerwehr rasch gelöscht, ohne dass es zu einer Ausbreitung des Feuers kam. Passanten hatten das Feuer entdeckt und die Wehr verständigt Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2222 entgegen.