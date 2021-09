In der Mundenheimer Kropsburgstraße ist laut Polizei am Freitagabend gegen 18 Uhr vorsätzlich ein Bündel Papier in einem Briefkastenschlitz einer Wohnungstür in Brand gesteckt worden. Das Feuer wurde durch mehrere Nachbarn des betroffenen Appartements bemerkt und noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf. Drinnen traf sie den 38-jährigen Bewohner an, der unverletzt blieb. Da das Feuer schnell gelöscht wurde, entstand lediglich an der Tür Schaden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Das Motiv ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich mit der Inspektion 1 unter Telefon 0621/963-2122 in Verbindung zu setzen.