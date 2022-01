Ein Stapel Papier auf einer eingeschalten Herdplatte hat laut Polizei am Dienstag um 11.10 Uhr während der großen Pause die Brandmeldeanlage der Schillerschule in der Rheingönheimer Straße (Mundenheim) ausgelöst – die Feuerwehr rückte an und hatte schnell alles im Griff. Es gab keine Verletzten und auch keinen Schaden am Gebäude. „Nahezu alle Herdbrände entstehen durch menschliches Fehlverhalten. Lassen Sie nichts unbeaufsichtigt auf dem Herd liegen“, warnen Feuerwehr und Polizei.