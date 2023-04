Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sind alle Menschen gleich? Oder gibt es welche, die, um es mit George Orwell zu sagen, gleicher als andere sind? Zum Beispiel dann, wenn sie die nötigen Ausweispapiere haben? Das Stück „Paper! Unsere Identität auf Papier“ geht dieser Frage nach. In Szene gesetzt als eine emotionale Tanzperformance, die am Sonntag ihre Premiere auf der Bühne des Theaters Felina-Areal in der Neckarstadt hatte.

Der aus Kolumbien stammende Komponist und Musikpädagoge Carlos Trujillo hat seine eigenen Erfahrungen als Migrant in die Choreographie seines Stücks einfließen lassen. Das