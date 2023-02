Die Debatte zwischen SPD und Linkspartei zum Thema Panzerlieferungen in die Ukraine dreht sich weiter. Linken-Kreisvorsitzender Jan Mohammad kontert jetzt die Kritik des Ludwigshafener SPD-Bundestagsabgeordneten Christian Schreider (3. Februar).

Schreider nannte es unter anderem „beschämend“, dass die Linke das Selbstverteidigungsrecht der Menschen in der Ukraine nicht anerkenne. „Diesen Vorwurf finden wir mal mindestens spannend bis interessant“, sagt Mohammad. Denn offenbar zähle die von Schreider mehrfach erwähnte UN-Charta nur für ausgesuchte Konflikte. „Wir haben noch nichts von der SPD gehört bezüglich des Selbstverteidigungsrechts von Menschen in anderen Konflikten, zum Beispiel in Jemen, Palästina oder in der Sahelzone. Die Liste wäre lang, jedoch liegt es uns und fern, Opfer von einem Krieg gegen Opfer eines anderen Kriegs aufzuwiegen“, so Mohammad. Die Position der Linken sei klar: „Mehr Diplomatie wagen.“

„Finde ich beängstigend“

Selbst wenn man militärisch argumentiere, bringe diese Handvoll Panzer, die jetzt von Deutschland in die Ukraine geschickt würde, rein gar nichts. „Sie werden aber als die große Geste verkauft. Und direkt danach wurden die Stimmen laut nach mehr Panzern, Schiffen, U-Booten, Kampfjets und irgendwann auch nach Truppen.“ Mohammad: „Als jemand, der selbst beim Militär war, finde ich das beängstigend.“