Das Polizeirevier Ladenburg im Rhein-Neckar-Kreis ist am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr über den Fund einer Panzergranate informiert worden, so die Mannheimer Polizei. Der Fundort befand sich im Feldgebiet unweit der K4236. Nach Einschätzung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg war eine Sprengung unausweihlich. Diese sei um 14.57 Uhr erfolgt. Es sei zu kurzzeitigen Sperrungen der K4236 und von angrenzenden Feldwegen in einem Sicherheitsradius von 150 Metern gekommen. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden.